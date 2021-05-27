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Нападающий сборной Швейцарии Амбюль вышел на второе место по играм на чемпионатах мира

Нападающий сборной Швейцарии Амбюль вышел на второе место по играм на чемпионатах мира
Георгий Горностаев
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Нападающий сборной Швейцарии Андрес Амбюль в 111-й раз вышел на лёд в матчах чемпионата мира по хоккею, опередил Александра Мальцева и вышел на второе место по этому показателю. Чаще в матчах ЧМ принимал участие только немец Уго Кисслинг (119), сообщает ИИХФ в «Твиттере».

Напомним, в эти минуты на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) проходит матч седьмого игрового дня чемпионата мира. Сборная Швейцарии встречается с командой Словакии. К 42-й минуте швейцарцы ведут в счёте (5:0).

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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