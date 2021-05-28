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Сергей Светлов: хорошая вратарская линия в плей-офф — две трети успеха на ЧМ

Сергей Светлов: хорошая вратарская линия в плей-офф — две трети успеха на ЧМ
Антон Мозговой
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Олимпийский чемпион 1988 года, известный российский тренер Сергей Светлов поделился впечатлениями от старта сборной России на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная в четырёх матчах одержала три победы.

«Понравился старт сборной России. Радует, что есть стабильность на вратарской позиции, которая считалась проблемной. Самонов набирает ход, а ему на помощь из Северной Америки летит Бобровский. Хорошая вратарская линия в плей-офф — две трети успеха.

Понятно, что никакой эйфории быть не должно. Формула у турнира растянутая, главные матчи пойдут только в плей-офф, в гладком чемпионате нужно накапливать потенциал на эти игры. Но уверенный старт — это всегда бонус», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

Накануне, 27 мая, стало известно, что в расположение сборной на чемпионате мира приедет голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

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