Сергей Светлов: хорошая вратарская линия в плей-офф — две трети успеха на ЧМ

Олимпийский чемпион 1988 года, известный российский тренер Сергей Светлов поделился впечатлениями от старта сборной России на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная в четырёх матчах одержала три победы.
«Понравился старт сборной России. Радует, что есть стабильность на вратарской позиции, которая считалась проблемной. Самонов набирает ход, а ему на помощь из Северной Америки летит Бобровский. Хорошая вратарская линия в плей-офф — две трети успеха.
Понятно, что никакой эйфории быть не должно. Формула у турнира растянутая, главные матчи пойдут только в плей-офф, в гладком чемпионате нужно накапливать потенциал на эти игры. Но уверенный старт — это всегда бонус», — цитирует Светлова Russia-Hockey.
Накануне, 27 мая, стало известно, что в расположение сборной на чемпионате мира приедет голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.
- 28 мая 2021
-
10:00
-
09:37
-
09:30
-
09:23
-
08:45
-
08:35
-
07:50
-
07:43
-
06:00
-
04:57
-
00:47
-
00:34
-
00:00
-
00:00
- 27 мая 2021
-
23:43
-
23:36
-
23:22
-
23:22
-
23:11
-
23:05
-
22:45
-
22:34
-
22:30
-
22:27
-
22:21
-
21:38
-
21:19
-
20:36
-
20:05
-
19:57
-
19:45
-
19:32
-
19:24
-
19:09
-
19:02