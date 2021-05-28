Ахо: мы показали, что «Каролина» не сдаётся

Форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал выход своей команды во второй раунд плей-офф. Минувшей ночью «Каролина» в шестом матче серии обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3. Серия завершилась со счётом 4-2. Примечательно, что по ходу матча «Каролина» проигрывала 1:3

«В первые 40 минут мы играли не слишком хорошо, а вот соперник был в большом порядке. В третьем периоде вся команда проявила себя потрясающе, как и овертайме. Мы показали, что эта команда не сдаётся», — цитирует Ахо пресс-служба НХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брок Макгинн, Себастьян Ахо, Даги Хэмилтон и Джейккоб Славин. Российский форвард Андрей Свечников за 16.48 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».



За «Предаторз» голы забили Ник Казинс, Микаэль Гранлунд и Райан Джохансен. Российский нападающий Яков Тренин за 13.35 на льду два раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».

Во втором раунде плей-офф «Каролина» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».