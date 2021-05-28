Спунер назвал причины перехода в «Автомобилист»

Новичок «Автомобилиста» Райан Спунер рассказал, почему решил перейти в команду из Екатеринбурга из минского «Динамо». Также Спунер поделился мнением о наставнике «Автомобилиста» Билле Питерсе.

«Я провёл отличное время в Минске, завёл там множество друзей. У нас была хорошая команда, с хорошим тренером. Но как спортсмену мне всегда хочется играть в команде, которая имеет шансы на победу. Тем более я знал, что в межсезонье в «Автомобилист» придут отличные игроки, в том числе Шейн Принс, с которым мы играли в одном звене, и с которым у нас отличное взаимопонимание. Я знаю, что Екатеринбург — отличный город, слышал много хорошего о нём. Думаю, моей жене будет комфортно здесь жить. В общем, очень много положительных факторов, которые заставили меня сделать выбор в пользу «Автомобилиста»!

Важно ли, что с тренером говорю на одном языке? Да, для меня очень важно иметь возможность поговорить с тренером, если что-то идёт не так, или когда что-то нужно поменять в игре. Я предпочитаю подойти и обсудить с тренером такие моменты. Конечно, я стараюсь учить русский язык, чтобы понимать партнёров по команде, но я никогда не играл у русских тренеров. Поэтому это был один из факторов, почему я выбрал «Автомобилист». Мы не встречались в НХЛ, но я уже успел пообщаться с ним, он произвёл хорошее впечатление», — цитирует Спунера пресс-служба «Автомобилиста».