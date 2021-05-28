Дмитрий Кагарлицкий: если честно, у меня были надежды, связанные с «Динамо»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о процессе перехода из московского «Динамо» в казанский клуб.



«Было ли какое-то решение в моей карьере, после которого я стал более тщательно взвешивать все «за» и «против»? На СКА намекаете (смеётся)? На самом деле, в этом году получилась непростая ситуация с переходом. Если честно, у меня были надежды, связанные с «Динамо». Но я вышел на рынок, и за две-три недели принял решение. Были и другие предложения, не только от „Ак Барса“, но чем-то они не устраивали. Мы с агентом никуда не торопились, но и слишком долго тоже не думали.



Если честно, не думал, что назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера московского „Динамо“ что-то изменит. Я провёл неплохой сезон, и думал, что останусь в «Динамо» и при Алексее Николаевиче. Не видел никаких преград, но жизнь вот так повернулась. Если мы здесь не нужны, то поедем дальше», — приводит слова 31-летнего уроженца Череповца официальный сайт «КХЛ».



Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Ак Барсом» до 30 апреля 2022 года. Прошлый сезон форвард провёл в составе московского «Динамо». В регулярном чемпионате Кагарлицкий принял участие в 59 встречах, в которых набрал 47 (14+33) очков. В Кубке Гагарина-2021 нападающий провёл шесть матчей и набрал 5 (2+3) очков.