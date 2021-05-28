Барков — о новом контракте с «Флоридой»: ещё особо не думал об этом, но мне нравится здесь
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Нападающий «Флорида Пантерз» Александр Барков прокомментировал ситуацию с новым контрактом.
«Я ещё толком об этом не думал. Очевидно, мы поговорим об этом и с моими людьми, и с организацией. Мы что-нибудь придумаем. Всё, что я могу сказать, — это то, что мне здесь нравится прямо сейчас. Я больше всего получал удовольствие в этом году.
Думаю, что мы сделали огромный шаг вперёд, но мы не удовлетворены. Мы ещё не закончили. Это только начало. Я действительно с нетерпением жду следующего сезона, но сначала… отдохну», — приводит слова 25-летнего Баркова североамериканский журналист Дэвид Дворк на своей странице в «Твиттере».
Напомним, зимой 2016 года «Пантерз» продлили контракт с игроком на шесть лет до конца сезона-2021/2022 на сумму $ 35,4 млн.
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