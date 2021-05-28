ИИХФ в «Твиттере» — о голе Хенрика: в этом броске много Пауэра

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, встречаются сборные Казахстана и Канады. К середине третьего периода счёт равный — 2:2.
На 22-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу канадцев «кленовые листья» перешли в позиционную атаку. Оуэн Пауэр нанёс бросок от синей линии. Адам Хенрик на пятаке удачно подставил клюшку и переправил шайбу в ворота.
ИИХФ в «Твиттере» обыграла фамилию автора ассиста — Пауэра.
«Много Пауэра в этом броске… и идеальное подправление от Хенрика! Канада ведёт — 2:0», — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Отметим, что в переводе с английского фамилия Пауэр переводится как «сила». Таким образом, здесь присутствует игра слов.
- 28 мая 2021
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