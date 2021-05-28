Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

ЧМ по хоккею – 2021, видеообзоры матчей, турнирная таблица, расписание игр на 28 мая

Швеция зависла над пропастью, их судьбу может решить матч с Россией! Что творится на ЧМ
Дмитрий Сторожев
ЧМ по хоккею – 2021, видеообзоры матчей
Комментарии
Обзоры матчей, главные статьи и новости, расписание на сегодня – в этом материале.

В седьмой игровой день чемпионата мира Латвии сборная Швейцарии разгромила сборную Словакии (8:1), установив троевластие в группе А: теперь на счету Швейцарии, Словакии и России по 9 очков.

В матче неожиданных аутсайдеров сборная Чехии обыграла сборную Швеции (4:2) и ушла с последнего места в группе. После четырёх игр «тре крунур» набрали 3 очка, и при определённом раскладе встреча со сборной России 31 мая может стать для них решающей.

В группе В на первую строчку поднялась сборная Финляндии, обыгравшая команду из Италии (3:0).

Турнирная таблица чемпионат мира по хоккею 2021

Видеообзоры матчей седьмого игрового дня

ЧМ-2021. Группа A
27 мая 2021, четверг. 16:15 МСК
Швейцария
Окончен
8 : 1
Словакия
1:0 Диас (Хофман, Андригетто) – 09:47' (5x4)   2:0 Андригетто (Диас, Хофман) – 20:25' (5x5)   3:0 Лёффель (Шерве, Берчи) – 25:17' (5x5)   4:0 Хофман (Корви, Лёффель) – 36:11' (5x5)   5:0 Майер (Алатало, Курашев) – 40:38' (5x5)   6:0 Курашев (Унтерзандер, Амбюль) – 44:34' (5x5)   6:1 Криштоф (Цегларик) – 45:12' (5x5)   7:1 Хофман (Амбюль, Андригетто) – 52:39' (5x4)   8:1 Лёффель (Мозер, Берчи) – 54:03' (5x4)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
27 мая 2021, четверг. 16:15 МСК
США
Окончен
4 : 2
Латвия
1:0 Теннисон (Мур, Гарланд) – 01:06' (5x5)   1:1 Индрашис (Дарзиньш) – 05:00' (5x3)   2:1 Бойл (Лабанк, Абделкейдер) – 14:46' (5x5)   2:2 Крастенбергс (Батня, Фрейбергс) – 16:45' (5x5)   3:2 Мур (Гарланд, Робертсон) – 31:45' (5x5)   4:2 Бенирс (Хмелевски, Бойл) – 33:32' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа A
27 мая 2021, четверг. 20:15 МСК
Швеция
Окончен
2 : 4
Чехия
1:0 Вингерли (Фриберг) – 12:08' (5x5)   2:0 Ракелль (Кемпе, Нюгрен) – 15:02' (5x4)   2:1 Врана (Странски) – 41:10' (5x4)   2:2 Коварж (Секач, Кубалик) – 44:53' (5x4)   2:3 Клок (Коварж) – 48:17' (5x5)   2:4 Флек (Кубалик) – 58:26' (en)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
27 мая 2021, четверг. 20:15 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 0
Италия
1:0 Сунд (Контиола, Иннала) – 06:50' (5x4)   2:0 Руотсалайнен (Оямяки) – 08:20' (5x5)   3:0 Сунд (Мяэналанен, Койвисто) – 28:33' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Игрок дня

По мнению болельщиков, лучшим игроком седьмого дня стал нападающий сборной Чехии Якуб Врана. На награду также претендовали нападающие сборной США Брайан Бойл и сборной Швейцарии Грегори Хофман, а также защитник сборной Финляндии Тони Сунд. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».

Цитата дня

«Нож к горлу, и у нас нет другого выбора, кроме как отдать всё, что в наших силах», — прокомментировал турнирную ситуацию нападающий сборной Швеции Андреас Вингерли.

Главные материалы дня

Новость по теме
Защитник «Вашингтона» Орлов прибыл в расположение сборной России на чемпионат мира — 2021
Новость по теме
Мэр Риги обратился к белорусским хоккеистам после инцидента с флагом
Новость по теме
Власти Латвии разрешили зрителям посещать матчи чемпионата мира по хоккею с 1 июня
Новость по теме
Сборная Швеции после четырёх матчей занимает последнее место в группе
Кто выходит в плей-офф на данный момент и что случится с Россией? Турнирные расклады ЧМ Кто выходит в плей-офф на данный момент и что случится с Россией? Турнирные расклады ЧМ
«Да, чёрт побери! Кто там следующий?» Британцы гуляют и уже мечтают о четвертьфинале ЧМ «Да, чёрт побери! Кто там следующий?» Британцы гуляют и уже мечтают о четвертьфинале ЧМ
Швейцария разнесла словаков и запутала расклады в группе. Россия снова может стать первой! Швейцария разнесла словаков и запутала расклады в группе. Россия снова может стать первой!
Американцы выиграли и вошли в зону плей-офф ЧМ. Латвия скоро оттуда вылетит? Американцы выиграли и вошли в зону плей-офф ЧМ. Латвия скоро оттуда вылетит?
Бобровский приедет тащить сборную России на ЧМ! Он успеет сыграть уже в четвертьфинале Бобровский приедет тащить сборную России на ЧМ! Он успеет сыграть уже в четвертьфинале
Чехи были над пропастью, но забили четыре гола за период! Теперь последнее место у Швеции! Чехи были над пропастью, но забили четыре гола за период! Теперь последнее место у Швеции!

Расписание матчей на 28 мая

ЧМ-2021. Группа A
28 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Швеция
Не начался
Великобритания
ЧМ-2021. Группа B
28 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Казахстан
Не начался
Канада
ЧМ-2021. Группа A
28 мая 2021, пятница. 20:15 МСК
Дания
Не начался
Беларусь
ЧМ-2021. Группа B
28 мая 2021, пятница. 20:15 МСК
Латвия
Не начался
Норвегия
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021