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Швеция зависла над пропастью, их судьбу может решить матч с Россией! Что творится на ЧМ

В седьмой игровой день чемпионата мира Латвии сборная Швейцарии разгромила сборную Словакии (8:1), установив троевластие в группе А: теперь на счету Швейцарии, Словакии и России по 9 очков.

В матче неожиданных аутсайдеров сборная Чехии обыграла сборную Швеции (4:2) и ушла с последнего места в группе. После четырёх игр «тре крунур» набрали 3 очка, и при определённом раскладе встреча со сборной России 31 мая может стать для них решающей.

В группе В на первую строчку поднялась сборная Финляндии, обыгравшая команду из Италии (3:0).

Видеообзоры матчей седьмого игрового дня

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Игрок дня

По мнению болельщиков, лучшим игроком седьмого дня стал нападающий сборной Чехии Якуб Врана. На награду также претендовали нападающие сборной США Брайан Бойл и сборной Швейцарии Грегори Хофман, а также защитник сборной Финляндии Тони Сунд. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».

Цитата дня

«Нож к горлу, и у нас нет другого выбора, кроме как отдать всё, что в наших силах», — прокомментировал турнирную ситуацию нападающий сборной Швеции Андреас Вингерли.

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