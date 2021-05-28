Швеция зависла над пропастью, их судьбу может решить матч с Россией! Что творится на ЧМ

В седьмой игровой день чемпионата мира Латвии сборная Швейцарии разгромила сборную Словакии (8:1), установив троевластие в группе А: теперь на счету Швейцарии, Словакии и России по 9 очков.
В матче неожиданных аутсайдеров сборная Чехии обыграла сборную Швеции (4:2) и ушла с последнего места в группе. После четырёх игр «тре крунур» набрали 3 очка, и при определённом раскладе встреча со сборной России 31 мая может стать для них решающей.
В группе В на первую строчку поднялась сборная Финляндии, обыгравшая команду из Италии (3:0).
Видеообзоры матчей седьмого игрового дня
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.
Игрок дня
По мнению болельщиков, лучшим игроком седьмого дня стал нападающий сборной Чехии Якуб Врана. На награду также претендовали нападающие сборной США Брайан Бойл и сборной Швейцарии Грегори Хофман, а также защитник сборной Финляндии Тони Сунд. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».
Цитата дня
«Нож к горлу, и у нас нет другого выбора, кроме как отдать всё, что в наших силах», — прокомментировал турнирную ситуацию нападающий сборной Швеции Андреас Вингерли.
Главные материалы дня
Расписание матчей на 28 мая
- 28 мая 2021
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- 27 мая 2021
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