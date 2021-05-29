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«Миннесота» с Капризовым впервые в своей истории проиграла в 7-м матче серии плей-офф НХЛ

«Миннесота» с Капризовым впервые в своей истории проиграла в 7-м матче серии плей-офф НХЛ
Владимир Лаевский
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Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

«Миннесота», вступившая в НХЛ в 2000 году, впервые в истории клуба потерпела поражение в решающем матче серии плей-офф.

До этого они одержали три победы в трёх таких встречах. В 2003 году «Миннесота» прошла «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс» в первом и втором раунде (в обоих случаях в ходе серии отыгравшись с 1-3), а в 2014 году — «Колорадо» в первом раунде.

Примечательно, что все победы были одержаны «Миннесотой» в гостях. Матч с «Вегасом» также проходил на площадке соперника.

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