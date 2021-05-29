Генменеджер «Анахайма» рассказал о грядущей перестройке в клубе

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Боб Мюррей дал оценку выступлению клуба в нынешнем сезоне.



«Много было сказано о том, что сезон стал провальным, но я не могу полностью с этим согласиться. Некоторые из наших молодых ребят хорошо себя проявили, некоторые – нет. У ряда опытных хоккеистов была пара потерянных лет.



Но всякий раз, когда вы проходите через подобный этап в жизни команды – назовите его перестройкой, переделкой, перезагрузкой, как угодно, – это работа по определенному плану. Мы хотим создать команду, которая будет быстрее, моложе и будет показывать захватывающий хоккей, интересный нашим болельщикам.



Сейчас у нас огромные проблемы с заброшенными шайбами и игрой в большинстве. Нам нужны исполнители в топ-6. Есть два способа их найти – обмены и драфт. У нас немало хороших молодых защитников, так что тут возможен какой-то обмен. Посмотрим, что произойдёт уже этим летом.



Считаю, что некоторые молодые парни, игравшие в этом сезоне, смогут играть в топ-6. Вратари показали себя хорошо. Мы собираемся заполнить некоторые позиции молодежью при строительстве команды», – сказал Мюррей.



«Анахайм» завершил сезон на последнем месте в Западном дивизионе с худшим в истории клуба процентом набранных очков (38,4%) и в третий раз подряд не вышел в плей-офф.