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Генменеджер «Анахайма» рассказал о грядущей перестройке в клубе

Генменеджер «Анахайма» рассказал о грядущей перестройке в клубе
Никита Сербаков
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Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Боб Мюррей дал оценку выступлению клуба в нынешнем сезоне.

«Много было сказано о том, что сезон стал провальным, но я не могу полностью с этим согласиться. Некоторые из наших молодых ребят хорошо себя проявили, некоторые – нет. У ряда опытных хоккеистов была пара потерянных лет.

Но всякий раз, когда вы проходите через подобный этап в жизни команды – назовите его перестройкой, переделкой, перезагрузкой, как угодно, – это работа по определенному плану. Мы хотим создать команду, которая будет быстрее, моложе и будет показывать захватывающий хоккей, интересный нашим болельщикам.

Сейчас у нас огромные проблемы с заброшенными шайбами и игрой в большинстве. Нам нужны исполнители в топ-6. Есть два способа их найти – обмены и драфт. У нас немало хороших молодых защитников, так что тут возможен какой-то обмен. Посмотрим, что произойдёт уже этим летом.

Считаю, что некоторые молодые парни, игравшие в этом сезоне, смогут играть в топ-6. Вратари показали себя хорошо. Мы собираемся заполнить некоторые позиции молодежью при строительстве команды», – сказал Мюррей.

«Анахайм» завершил сезон на последнем месте в Западном дивизионе с худшим в истории клуба процентом набранных очков (38,4%) и в третий раз подряд не вышел в плей-офф.

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