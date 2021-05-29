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Словакия лишилась двух игроков на матч со сборной Дании из-за дисквалификации

Словакия лишилась двух игроков на матч со сборной Дании из-за дисквалификации
Владимир Лаевский
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Независимая дисциплинарная группа ИИХФ вынесла решение о дисквалификации словацкого нападающего Кристиана Поспишила на одну встречу за нарушение удар в голову или шею. Кроме того, на один матч дисквалифицирован словацкий защитник Мислав Росандич за плевок, сообщается на официальном сайте ИИХФ.

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Нарушение нападающего произошло в первом периоде матча между сборной Словакии и Швейцарией 27 мая. Швейцарский форвард Андрес Амбюль овладел шайбой в зоне защиты у бортов, на высоте точки вбрасывания. Выезжая из-за ворот Швейцарии, Поспишил покатился к Амбулю. Достигнув Амбюля, Поспишил своим левым плечом нанёс удар в область головы и шеи Амбюля. Прижавшись локтем к телу, Поспишил прыгнул в Амбюля, а плечом толкнул его голову к защитному стеклу.

Нарушение защитника произошло в третьем периоде этого же. Росандич, находясь в нескольких сантиметрах от швейцарского защитника Йонаса Зигенталера, наклонил голову и активно плюнул в сторону Зигенталера, попав в швейцарца.

Таким образом, оба игрока пропустят встречу с Данией, которая состоится сегодня, 29 мая.

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