Словакия лишилась двух игроков на матч со сборной Дании из-за дисквалификации

Независимая дисциплинарная группа ИИХФ вынесла решение о дисквалификации словацкого нападающего Кристиана Поспишила на одну встречу за нарушение удар в голову или шею. Кроме того, на один матч дисквалифицирован словацкий защитник Мислав Росандич за плевок, сообщается на официальном сайте ИИХФ.
Нарушение нападающего произошло в первом периоде матча между сборной Словакии и Швейцарией 27 мая. Швейцарский форвард Андрес Амбюль овладел шайбой в зоне защиты у бортов, на высоте точки вбрасывания. Выезжая из-за ворот Швейцарии, Поспишил покатился к Амбулю. Достигнув Амбюля, Поспишил своим левым плечом нанёс удар в область головы и шеи Амбюля. Прижавшись локтем к телу, Поспишил прыгнул в Амбюля, а плечом толкнул его голову к защитному стеклу.
Нарушение защитника произошло в третьем периоде этого же. Росандич, находясь в нескольких сантиметрах от швейцарского защитника Йонаса Зигенталера, наклонил голову и активно плюнул в сторону Зигенталера, попав в швейцарца.
Таким образом, оба игрока пропустят встречу с Данией, которая состоится сегодня, 29 мая.
- 29 мая 2021
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