Бобровский: сборная — это большая честь и мечта. Для меня это что-то особенное

Голкипер сборной России Сергей Бобровский дал первый комментарий по прилёте в Латвию на чемпионат мира — 2021 по хоккею.



«Сборная — это всегда большая честь, мечта. Сейчас, как и пять лет назад, также готов и жду не дождусь, чтобы надеть майку сборной.



Не собираюсь думать о сложностях завершившегося для меня сезона в НХЛ. Как я уже сказал, я очень рад вызову, очень рад быть здесь и хочу помочь команде выиграть золото. Смогу сыграть только в четвертьфинале? Опять же, не хочу сосредотачиваться на сложностях. Я знаю свою задачу — ловить шайбу, и буду делать для этого всё, что в моих силах.



Вызов пришёл мне сразу после завершения сезона во «Флориде». Никаких сомнений не было. Сразу сказал «да». Сборная — это мечта, быть здесь — честь. Для меня это что-то особенное», — приводит слова Бобровского Sport24.



Напомним, что если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. После прохождения трёхдневного карантина хоккеисты смогут приступить к тренировкам. Затем в течение трёх дней их ждёт ежедневное тестирование на COVID. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допустят к матчам.



Ближайший матч сборная России проведёт сегодня, 29 мая, в 16:15 мск. Соперник – сборная Швейцарии.