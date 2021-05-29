Отец хоккеиста сборной Швейцарии: матч с Россией несёт для сына особенный подтекст

Главный тререр омской команды ВХЛ Константин Курашев, отец хоккеиста «Чикаго» и сборной Швейцарии Филиппа Курашева, поделился ожиданиями от выступления сына в матче группового этапа чемпионата мира-2021 с Россией.



«Будет ли матч против сборной России особенным для моего сына? Я думаю, и да, и нет. Я уже несколько раз говорил в интервью, но многие не верят. Филипп хоть и родился в Швейцарии и провёл там всю свою сознательную жизнь, он всё-таки внутри — русский. Мне нравится, что он любит Россию и российский хоккей. У него много кумиров среди русских хоккеистов, но они в этом году не в сборной. В этом плане, конечно, для него этот матч несёт особенный подтекст.



Но, с другой стороны, это просто очередной матч чемпионата мира, в котором, как и всегда, чтобы выиграть, нужно показывать свой лучший хоккей», — приводит слова Курашева-старшего Sport24.



Сегодня, 29 мая, сборная России проведёт очередной матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Швейцарии. Матч начнётся в 16:15 мск.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут проведены четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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