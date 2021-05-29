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Россия обыграла Швейцарию в пятом матче на чемпионате мира

Россия обыграла Швейцарию в пятом матче на чемпионате мира
Георгий Горностаев
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Сегодня, 29 мая, в Риге (Латвия) проходит девятый игровой день чемпионата мира. Сборная России в пятом матче на турнире встречалась с командой Швейцарии и одержала победу со счётом 4:1(0:0, 1:0, 2:1).

На 36-й минуте, при игре в большинстве, Антон Бурдасов прошёл с шайбой по правому флангу, сблизился с воротами и броском в дальний угол вывел россиян вперёд.

На 49-й минуте нападающий швейцарцев Нико Хишир сравнял счёт в матче.

На 51-й минуте Павел Карнаухов снова вывел вперёд сборную России. Сергей Толчинский получил передачу от Александра Барабанова, прошёл по флангу и после контакта с защитником в падении отдал передачу на Карнаухова. На 53-й минуте Сергей Толчинский убежал от защитника и реализовал выход один в ноль, а за секунду до конца оформил дубль броском в пустые ворота.

ЧМ-2021. Группа A
29 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Бурдасов (Галимов) – 35:01' (5x4)   1:1 Хишир (Амбюль) – 48:12' (5x5)   1:2 Карнаухов (Толчинский, Барабанов) – 50:26' (5x5)   1:3 Толчинский (Слепышев, Проворов) – 52:38' (5x5)   1:4 Толчинский (Барабанов, Карнаухов) – 59:58' (en)

Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

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