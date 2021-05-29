Ф. Курашёв: не думаю, что кто-то из моей семьи болел за Россию в матче со Швейцарией

Нападающий сборной Швейцарии Филипп Курашёв прокомментировал игру команды в матче против России на чемпионате мира по хоккею в Латвии (1:4).



«Не думаю, что мы расслабились после того, как сравняли счёт. Мы хорошо играли, соперник создал несколько шансов и воспользовался ими. Мы провели солидный матч, просто Россия была лучше в реализации моментов.



Семья болела за нас, не думаю, что кто-то из родных сегодня болел за Россию. К сожалению, мы проиграли, думаю, родные тоже расстроились. Сейчас надо готовиться к следующему матчу с Беларусью, надо сделать ещё один шаг вперёд и постараться выиграть», — передаёт слова Курашёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Следующий матч сборная России проведёт в понедельник, 31 мая, против команды Швеции. Начало встречи — в 20:15 мск.

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