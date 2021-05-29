Ф. Курашёв: не думаю, что кто-то из моей семьи болел за Россию в матче со Швейцарией

Нападающий сборной Швейцарии Филипп Курашёв прокомментировал игру команды в матче против России на чемпионате мира по хоккею в Латвии (1:4).
«Не думаю, что мы расслабились после того, как сравняли счёт. Мы хорошо играли, соперник создал несколько шансов и воспользовался ими. Мы провели солидный матч, просто Россия была лучше в реализации моментов.
Семья болела за нас, не думаю, что кто-то из родных сегодня болел за Россию. К сожалению, мы проиграли, думаю, родные тоже расстроились. Сейчас надо готовиться к следующему матчу с Беларусью, надо сделать ещё один шаг вперёд и постараться выиграть», — передаёт слова Курашёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Следующий матч сборная России проведёт в понедельник, 31 мая, против команды Швеции. Начало встречи — в 20:15 мск.
- 29 мая 2021
-
19:21
-
19:16
-
19:11
-
19:09
-
19:08
-
19:03
-
19:03
-
18:57
-
18:54
-
18:51
-
18:50
-
18:44
-
18:43
-
18:36
-
18:36
-
18:31
-
18:16
-
18:07
-
18:04
-
18:01
-
17:44
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:25
-
17:01
-
16:47
-
16:42
-
16:27
-
15:51
-
15:40
-
15:34
-
15:15
-
15:00
-
14:54