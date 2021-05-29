Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сафронов: швейцарцы уже давно перестали быть слабыми, трудовая победа сборной России

Сафронов: швейцарцы уже давно перестали быть слабыми, трудовая победа сборной России
Никита Паглазов
Комментарии

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов подвёл итоги встречи против команды Швейцарии на чемпионате мира по хоккею в Латвии (4:1).

«Все сыграли хорошо, дисциплинированно. Швейцарцы уже давно перестали быть слабым соперником. Все команды в Европе подтянулись. Сегодня была трудовая дисциплинированная победа. Очень понравился Толчинский, а Самонов сыграл великолепно.

Самонов прибавляет от игры к игре. Но вратарский вопрос очень сложный. Не зря говорят, что вратарь половина команды. Однако, Сергей Бобровский всем всё доказал, поэтому 80 на 20, что Сергей сыграет в четвертьфинале, а не Самонов.

Будет казаться, что результат достигнут благодаря индивидуальным действиям Бурдасова и Толчинского, но это не так. Победа достигнута благодаря дисциплинированным действиям команды. Победы без командной игры не бывает», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

Турнирная таблица ЧМ-2021
Новость по теме
Все голы матча Россия — Швейцария на ЧМ-2021, видеообзор встречи
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021