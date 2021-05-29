Сафронов: швейцарцы уже давно перестали быть слабыми, трудовая победа сборной России

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов подвёл итоги встречи против команды Швейцарии на чемпионате мира по хоккею в Латвии (4:1).



«Все сыграли хорошо, дисциплинированно. Швейцарцы уже давно перестали быть слабым соперником. Все команды в Европе подтянулись. Сегодня была трудовая дисциплинированная победа. Очень понравился Толчинский, а Самонов сыграл великолепно.



Самонов прибавляет от игры к игре. Но вратарский вопрос очень сложный. Не зря говорят, что вратарь половина команды. Однако, Сергей Бобровский всем всё доказал, поэтому 80 на 20, что Сергей сыграет в четвертьфинале, а не Самонов.



Будет казаться, что результат достигнут благодаря индивидуальным действиям Бурдасова и Толчинского, но это не так. Победа достигнута благодаря дисциплинированным действиям команды. Победы без командной игры не бывает», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

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