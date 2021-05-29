Александр Самонов исполнил победный дэб после игры со Швейцарией

Сегодня, 29 мая, в Риге (Латвия) проходит девятый игровой день чемпионата мира. Сборная России в пятом матче на турнире встречалась с командой Швейцарии и одержала победу со счётом 4:1(0:0, 1:0, 2:1).
Голкипер сборной России Александр Самонов исполнил победный дэб после победы над Швейцарией.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте сборной России по хоккею. Права на видео принадлежат «Первому каналу».
Напомним, что в матче со Швейцарией россияне одержали победу со счётом 4:1 и возглавили турнирную таблицу группы A. В составе подопечных Валерия Брагина отличились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и дважды Сергей Толчинский.
Чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- 29 мая 2021
-
20:15
-
20:09
-
20:04
-
19:55
-
19:42
-
19:40
-
19:32
-
19:29
-
19:29
-
19:21
-
19:16
-
19:11
-
19:09
-
19:08
-
19:03
-
19:03
-
18:57
-
18:54
-
18:51
-
18:50
-
18:44
-
18:43
-
18:36
-
18:36
-
18:31
-
18:16
-
18:07
-
18:04
-
18:01
-
17:44
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:25
-
17:01