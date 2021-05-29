Кожевников: Сборная России показала качественный хоккей, который вселяет оптимизм

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что победа российской сборной над швейцарской абсолютно закономерна, и одним из залогов успеха стала игровая дисциплина.
«Наша команда в матче со сборной Швейцарии сумела проявить свои лучшие качества и заслуженно победила. Игроки полностью выполнили тренерскую установку, сыграли надёжно в обороне, уверенно в атаке, и, самое главное, действовали дисциплинированно – за весь матч всего два удаления. В третьем периоде солировал Сергей Толчинский – на его счету два гола и одна передача. В целом, качественный хоккей, который вселяет оптимизм перед заключительными матчами группового турнира и стартом плей-офф», – сказал Кожевников «Чемпионату».
Напомним, что в матче со Швейцарией россияне одержали победу со счётом 4:1 и возглавили турнирную таблицу группы A. В составе подопечных Валерия Брагина отличились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и дважды Сергей Толчинский.
Чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
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