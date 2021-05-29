Сорокин будет основным голкипером «Айлендерс» в первом матче с «Бостоном»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин станет основным вратарём в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз», сообщает журналист Эндрю Гросс в «Твиттере».
«Ничего удивительного, но Илья Сорокин первым вышел с утренней тренировки первым среди голкиперов. Все три голкипера были на льду, но Сорокин станет основным, а запасным будет Семён Варламов или Кори Шнайдер», – написал Гросс.
Первый матч серии состоится «Айлендерс» с «Бостоном» состоится 30 мая в 3:00 мск.
Напомним, в четвёртом матче серии с «Питтсбург Пингвинз» «Айлендерс» одержали победу со счётом 4:1, а голкипер команды из Нью-Йорка Илья Сорокин стал первой звездой по итогам матча.
В текущем сезоне НХЛ Сорокин сыграл 22 матча в регулярном чемпионате и оформил три шат-аута, в плей-офф голкипер провёл четыре встречи, все из которых завершились победой «Айлендерс».
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