Результаты девятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

В девятый игровой день чемпионата мира по хоккею было сыграно шесть матчей. Казахстан забросил сборной Италии 11 шайб, Словакия сравнялась с Россией по очкам и вышла на первое место из-за результата в личной встрече.

Сборная Чехии – Сборная Великобритании – 6:1



Чехия одержала третью победу на турнире. В составе победителей отличились Лукаш Клок, Филип Гронек, Филип Хитил, Радан Ленц ещё две шайбы забросил Либор Шулак. У британцев единственный гол забил Мэттью Майерс.

Сборная Италии – Сборная Казахстана – 3:11



Казахстанцы разгромили итальянцев, забросив 11 шайб, восемь из которых – в третьем периоде. В составе сборной Италии отличились Анджело Мичели, Петер Хохкофлер и Алекс Петан, у Казахстана дубли на счету Романа Старченко и Артёма Лихотникова, по шайбе забросили Егор Петухов, Евгений Рымарев, Никита Михайлис, Кёртис Валк, Кирилл Панюков, Виктор Сведберг и Егор Шалапов.

Сборная России – Сборная Швейцарии – 4:1



Сборная России набрала 12 очков, обошла швейцарцев в турнирной таблице и вышла на промежуточное первое место, однако Словакия обошла россиян после победы над Данией. В составе подопечных Валерия Брагина по шайбе забросили Антон Бурдасов и Павел Карнаухов, Сергей Толчинский оформил дубль. Единственную шайбу швейцарцев забросил Нико Хишир.

Сборная Норвегии – Сборная США – 1:2



Американцы обыграли норвежцев. В составе Норвегии забросил Кен-Андре Олимб, у США отличились Конор Гарланд и Тейдж Томпсон.

Сборная Германии – Сборная Финляндии – 1:2



Финляндия обыграла команду Германии с минимальным преимуществом. У немцев отличился Корбиниан Хольцер, за финнов забросили Антон Лунделль и Артту Руотсалайнен.

Сборная Словакии – Сборная Дании – 2:0



Сборная Словакии обыграла команду Дании и вернулась на первое место в таблице группы A. Обе шайбы словаки забросили в третьем периоде. Сначала отличился Петер Цегларик, затем гол забил Адам Яношик.