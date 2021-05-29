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Результаты девятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

Результаты девятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021
Георгий Горностаев
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В девятый игровой день чемпионата мира по хоккею было сыграно шесть матчей. Казахстан забросил сборной Италии 11 шайб, Словакия сравнялась с Россией по очкам и вышла на первое место из-за результата в личной встрече.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Сборная Чехии – Сборная Великобритании – 6:1

Чехия одержала третью победу на турнире. В составе победителей отличились Лукаш Клок, Филип Гронек, Филип Хитил, Радан Ленц ещё две шайбы забросил Либор Шулак. У британцев единственный гол забил Мэттью Майерс.

ЧМ-2021. Группа A
29 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Чехия
Окончен
6 : 1
Великобритания
1:0 Клок (Шпачек) – 08:01' (5x4)   2:0 Гронек (Задина) – 20:33' (5x5)   3:0 Шулак (Шпачек, Секач) – 24:29' (5x5)   4:0 Хитил (Мусил) – 32:07' (5x5)   4:1 Майерс (Ричардсон, Кирк) – 39:37' (5x4)   5:1 Ленц (Ганзл) – 51:33' (5x5)   6:1 Шулак (Ганзл) – 57:58' (5x5)

Сборная Италии – Сборная Казахстана – 3:11

Казахстанцы разгромили итальянцев, забросив 11 шайб, восемь из которых – в третьем периоде. В составе сборной Италии отличились Анджело Мичели, Петер Хохкофлер и Алекс Петан, у Казахстана дубли на счету Романа Старченко и Артёма Лихотникова, по шайбе забросили Егор Петухов, Евгений Рымарев, Никита Михайлис, Кёртис Валк, Кирилл Панюков, Виктор Сведберг и Егор Шалапов.

ЧМ-2021. Группа B
29 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Италия
Окончен
3 : 11
Казахстан
0:1 Старченко (Валк, Михайлис) – 02:12' (5x4)   1:1 Мичели (Петан, Франк) – 24:37' (5x5)   1:2 Петухов (Асетов, Степаненко) – 32:31' (5x5)   1:3 Рымарев (Шин, Блэкер) – 34:59' (5x5)   1:4 Михайлис (Старченко, Валк) – 41:31' (5x4)   2:4 Хохкофлер (Гандер) – 41:43' (5x5)   2:5 Валк (Старченко) – 46:12' (5x4)   2:6 Лихотников – 47:01' (5x5)   2:7 Лихотников (Маклюков) – 49:46' (5x5)   3:7 Петан – 50:59' (5x5)   3:8 Панюков (Диц, Старченко) – 54:38' (5x5)   3:9 Старченко (Валк) – 56:07' (5x4)   3:10 Сведберг (Шестаков, Сагадеев) – 57:44' (5x5)   3:11 Шалапов (Асетов, Лихотников) – 59:52' (5x3)

Сборная России – Сборная Швейцарии – 4:1

Сборная России набрала 12 очков, обошла швейцарцев в турнирной таблице и вышла на промежуточное первое место, однако Словакия обошла россиян после победы над Данией. В составе подопечных Валерия Брагина по шайбе забросили Антон Бурдасов и Павел Карнаухов, Сергей Толчинский оформил дубль. Единственную шайбу швейцарцев забросил Нико Хишир.

ЧМ-2021. Группа A
29 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Бурдасов (Галимов) – 35:01' (5x4)   1:1 Хишир (Амбюль) – 48:12' (5x5)   1:2 Карнаухов (Толчинский, Барабанов) – 50:26' (5x5)   1:3 Толчинский (Слепышев, Проворов) – 52:38' (5x5)   1:4 Толчинский (Барабанов, Карнаухов) – 59:58' (en)

Сборная Норвегии – Сборная США – 1:2

Американцы обыграли норвежцев. В составе Норвегии забросил Кен-Андре Олимб, у США отличились Конор Гарланд и Тейдж Томпсон.

ЧМ-2021. Группа B
29 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
США
0:1 Гарланд (Джонс, Томпсон) – 10:30' (5x4)   0:2 Томпсон (Донато, Рой) – 27:12' (5x5)   1:2 Олимб (Россели Ольсен) – 54:27' (5x5)

Сборная Германии – Сборная Финляндии – 1:2

Финляндия обыграла команду Германии с минимальным преимуществом. У немцев отличился Корбиниан Хольцер, за финнов забросили Антон Лунделль и Артту Руотсалайнен.

ЧМ-2021. Группа B
29 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Германия
Окончен
1 : 2
Финляндия
0:1 Лунделль (Сунд, Иннала) – 06:17' (5x4)   1:1 Хольцер (Лойбль, Плахта) – 27:58' (5x5)   1:2 Руотсалайнен (Лунделль) – 51:26' (5x5)

Сборная Словакии – Сборная Дании – 2:0

Сборная Словакии обыграла команду Дании и вернулась на первое место в таблице группы A. Обе шайбы словаки забросили в третьем периоде. Сначала отличился Петер Цегларик, затем гол забил Адам Яношик.

ЧМ-2021. Группа A
29 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Словакия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Цегларик (Гривик, Лантоши) – 47:13' (5x5)   2:0 Яношик (Лантоши, Гривик) – 52:25' (5x5)
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