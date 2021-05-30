Пастрняк вышел на четвёртое место в истории «Бостона» по хет-трикам в плей-офф НХЛ

В первом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2 и повёл в серии – 1:0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (3), Чарли Макэвой и Тейлор Холл. За «Айлендерс» голы забили Энтони Бовиллье и Адам Пелеч.

Для чешского форварда «Бостона» хет-трик стал вторым за карьеру в плей-офф НХЛ. Пастрняк вышел на четвёртое место в истории «Бостона» по этому показателю в розыгрышах Кубка Стэнли. Клубный рекорд принадлежит Филу Эспозито (четыре), второе и третье места делят Кэм Нили и Джонни Буцик (по три). Свой первый хет-трик в кубковых матчах Давид оформил в 2018 году во втором матче серии первого раунда плей-офф.