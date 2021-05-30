Защитник «Вегаса» Уайтклауд поделился ожиданиями от серии с «Колорадо»

Защитник «Вегас Голден Найтс» Зак Уайтклауд поделился мнением о «Колорадо Эвеланш», с которым его команде предстоит серия во втором раунде Кубка Стэнли.
«У них много скорости и мастерства. Они здорово смотрятся на всех участках площадки. Их состав очень хорош во всех линиях. Но нам нужно будет ограничивать их скорость и мастерство, усложнять им жизнь на всех участках льда.
При этом нам нужно сосредоточиться и на собственной игре. Когда мы выполняем план на игру, правильно распоряжаемся шайбой и выполняем все мелочи, то это всё делает нас хорошей командой. Это и будет ключевым моментом. С нетерпением жду старта серии», – цитирует Уайтклауда официальный сайт НХЛ в русской версии.
Напомним, в первом раунде «Вегас» обыграл в серии «Миннесоту» со счётом 4-3. «Колорадо» оказались сильнее «Сент-Луиса» (4-0).
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