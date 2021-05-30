Дебур: не так часто команда подходит ко второму раунду более здоровой, чем была в первом
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур в преддверии старта серии второго раунда с «Колорадо Эвеланш» отметил возвращение в строй форварда Макса Пасиоретти, который забил победный гол в седьмом матче с «Миннесотой Уайлд» (6:2, 4-3).
«Не так уж часто случается, что ко второму раунду твоя команда подходит более здоровой, чем была в первом, но, похоже, что сейчас именно так оно и есть. Я люблю нашу команду. Горжусь тем, как мы провели первый раунд. Конечно, мы очень рады тому, что хорошо отработали здесь, и теперь ждём, как выступим в серии с «Колорадо», – цитирует Дебура официальный сайт НХЛ в русской версии.
Напомним, в первом раунде «Вегас» обыграл в серии «Миннесоту» со счётом 4-3. «Колорадо» оказались сильнее «Сент-Луиза» (4-0).
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