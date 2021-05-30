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Стаал – об игре против Кучерова: играя с такими мастерами, нужно их заставить обороняться

Стаал – об игре против Кучерова: играя с такими мастерами, нужно их заставить обороняться
Георгий Горностаев
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал поделился ожиданием от игры против форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Как в случае с любым элитным хоккеистом, нужно лишить его времени и пространства. Играя против таких мастеров, нельзя терять шайбу, нужно заставлять его обороняться. Главное, чтобы у него не было свободного льда и времени», – цитирует Стаала официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в четвертьфинальной серии «Тампа» встретится с «Каролиной». Первая игра запланирована на 31 мая. Она начнётся в 00:00 мск.

Форвард Никита Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы, а в шести матчах плей-офф россиянин набрал 11 очков и установил рекорд, превзойдя свой же результат.

Ранее сообщалось, что Кучеров выйдет на первый матч четвертьфинала в первом звене.

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