Один из лучших бомбардиров Словакии на ЧМ-2021 Лантоши может продолжить карьеру в КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», словацкий форвард Роберт Лантоши попал в сферу интересов нескольких клубов КХЛ. Последние два сезона хоккеист провёл в системе «Бостон Брюинз».

Сейчас 25-летний Роберт Лантоши защищает цвета национальной сборной на чемпионате мира в Риге.

В минувшем сезоне словацкий нападающий принял участие в 25 встречах регулярного чемпионата АХЛ за фарм-клуб «Бостона» — «Провиденс Брюинз», забросив девять шайб и отдав шесть результативных передач при показателе полезности "-3" и 16 минутах штрафного времени.

Кроме того, Лантоши выступал в аренде в национальном чемпионате Словакии за ХК «Нитра». Форвард отыграл 18 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 14 результативных передач при показателе полезности "+4".

На проходящем в Риге чемпионате мира – 2021 Лантоши является третьим бомбардиром сборной Словакии. В пяти матчах форвард набрал 5 (1+4) очков.