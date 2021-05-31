Главный тренер сборной Швеции поделился ожиданиями от матча со сборной России на ЧМ-2021

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв поделился ожиданиями от матча со сборной России на чемпионате мира — 2021.
«Мы знаем, что с россиянами будет сложный матч. Сборная России очень хороша, они привезли много хороших игроков на турнир, поэтому мы должны провести свой лучший матч, чтобы обыграть их. Сейчас вернёмся в отель, поедим, отдохнем, чтобы иметь возможность противостоять им завтра. У нас остался всего один матч, но у нашей сборной есть хороший шанс выйти в плей-офф. Если покажем свой лучший хоккей, то сможем обыграть сборную России. Это то, что мы и планируем сделать», — приводит слова Гарпенлёва HockeySverige.
От результата матча со сборной России зависят перспективы шведов на ЧМ-2021. В случае поражения сборная Швеции не сможет выйти в плей-офф. Встреча Россия — Швеция состоится сегодня, 31 мая. Начало — в 20:15 мск.
- 31 мая 2021
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