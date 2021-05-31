Турнирные расклады ЧМ-2021 по хоккею. Всё, что нужно знать

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге (Латвия), завершается групповой этап. Пока лишь две команды обеспечили себе место в плей-офф. Из группы B точно в следующую стадию выходит сборная Финляндии. Перед заключительными матчами группового этапа на грани вылета находятся команды Швеции и Канады.

«Чемпионат» рассказывает обо всех турнирных раскладах чемпионата мира. Подробности — в нашем видеоролике.

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В чемпионате мира участвуют 16 команд. Участников разбили на две группы, по восемь в каждой. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Российская сборная очередной матч на турнире проведёт сегодня, 31 мая. Соперниками россиян станут шведы.