«Трактор» проведёт товарищеский матч со сборной правительства Челябинской области

«Трактор» проведёт товарищеский матч со сборной правительства и законодательного собрания Челябинской области.



Как сообщает официальный сайт чёрно-белых, футбольный матч состоится завтра, 1 июня, в рамках церемонии открытия Фестиваля детского дворового футбола «Метрошка-2021». За «Трактор» на поле выйдут Георгий Гелашвили, Илья Карпухин, Сергей Телегин, Марсель Шолохов, Александр Тридчиков и Вячеслав Основин.



Матч начнётся в 11:20 мск (13:20 по челябинскому времени), сразу после окончания торжественной церемонии открытия детского фестиваля.



«Трактор» по итогам регулярного сезона КХЛ набрал в 60 матчах 74 очка и занял пятое место в Восточной конференции, но в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Салавату Юлаеву» (1-4).

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