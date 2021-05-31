Глава оргкомитета ЧМ-2021 рассказал, когда начнут продаваться билеты на матчи

Глава оргкомитета чемпионата мира 2021 года Эдгарс Бунцис сообщил, что уже сегодня, 31 мая, на матчи турнира начнут продавать билеты. По словам Бунциса, старт продаж запланирован на вторую половину дня.

Ранее Сейм Латвии принял решение о допуске фанатов на матчи чемпионата мира с 1 июня. При этом местным властям ещё нужно было выработать и согласовать схему продажи билетов и допуска болельщиков.

«Сегодня во второй половине дня или ближе к вечеру мы намереваемся начать продажу билетов на завтрашние матчи. При проходе на стадион у болельщика должно быть три документа — ковид-сертификат, удостоверение личности и билет. На всех трёх документах должны быть указаны имя и фамилия владельца», — цитирует Бунциса TV3.