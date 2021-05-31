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Генменеджер «Динамо»: в отличие от Беларуси, Великобритания играет в современный хоккей

Генменеджер «Динамо»: в отличие от Беларуси, Великобритания играет в современный хоккей
Никита Паглазов
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Генеральный менеджер минского «Динамо» Андрей Парфимович прокомментировал игру сборной Беларуси на чемпионате мира в Латвии.

«Большинство команд прогрессируют, идут вперёд, а мы остаёмся на месте. В игре со Швейцарией позволяли соперникам создавать слишком много голевых ситуаций, оставляли на растерзание двух молодых вратарей. Они часто выручали, но нельзя делать это бесконечно.

Наша система не сработала в большинстве матчей. Старая система, очень глубокая игра, близко к своей зоне, практически без форчекинга в средней зоне. Так получилось, что и Дания, и даже Великобритания показали более современный хоккей, чем Беларусь.

Все команды на этом чемпионате мира играют в современный хоккей. Кроме сборной Беларуси, для которой сейчас главный принцип выхода из-под давления – действовать максимально просто. Но это не принцип остальных команд, которые стараются выходить нестандартно», – приводит слова Парфимовича Hockey.by.

Сборная Беларуси (4) занимает седьмое место в группе А после шести сыгранных матчей. Последний матч белорусская команда проведёт завтра, 1 июня, с Россией. Начало встречи — в 20:15 мск.

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