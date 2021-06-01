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Тротц рассказал, почему в матче с «Бостоном» на воротах стоял Варламов, а не Сорокин

Тротц рассказал, почему в матче с «Бостоном» на воротах стоял Варламов, а не Сорокин
Антон Мозговой
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал решение доверить место в воротах на второй матч второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» российскому голкиперу Семёну Варламову. В первом матче в стартовом составе вышел другой россиянин, Илья Сорокин.

«Решение было простым. У нас два отличных вратаря. Варламов — ветеран, он не боится таких моментов. В течение всего года он был нашей скалой», — приводит слова Тротца пресс-служба НХЛ.

Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

По ходу встречу «Айлендерс» вели со счётом 3:1, но в третьем периоде растеряли своё преимущество. Однако команде удалось вырвать победу в овертайме. Варламов сделал 39 сейвов. Счёт в серии сравнялся — 1-1.

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«Айлендерс» в овертайме обыграли «Бостон» и сравняли счёт в серии. У Варламова 39 сейвов
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