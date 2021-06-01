СКА близок к заключению контракта с защитником сборной Беларуси

Защитник сборной Беларуси и минского «Динамо» Степан Фальковский может перейти в питерский СКА.
Как сообщает Hockey.by, петербуржцы предлагают 24-летнему хоккеисту одностороннее соглашение, рассчитанное на два года.
Минувший сезон Фальковский провёл в минском «Динамо», где в 42 матчах набрал 20 (8+12) очков. В декабре КХЛ признала Фальковского лучшим защитником месяца. Из Кубка Гагарина минчане вылетели уже после первой серии плей-офф, уступив в ней как раз СКА (4-1). В пяти матчах плей-офф 24-летний защитник не набрал баллов за результативность.
Степан Фальковский является воспитанником минской «Юности». На драфте НХЛ в 2016 году был выбран под общим 186-м номером «Калгари Флэймз». Однако в 2017 году он подписан контракт новичка с «Лос-Анджелес Кингз». Не сумев пробиться в состав «монархов», Фальковский вернулся на родину в 2020 году.
На проходящем в Латвии чемпионате мира — 2021 Фальковский провёл шесть матчей и набрал 1 (0+1) очко. Сегодня сборная Беларуси, потерявшая шансы на попадание в плей-офф, в заключительном матче группового этапа встретится со сборной России. Начало встречи — в 20:15 мск.
- 1 июня 2021
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