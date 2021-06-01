С кем Россия сыграет в плей-офф чемпионата мира. Все варианты

Сборная России уже гарантировала себе место в плей-офф чемпионата мира, который проходит в Риге (Латвия). Накануне, 31 мая, россияне обыграли шведов со счётом 3:2 Б и обеспечили себе место в плей-офф.

Сегодня, 1 июня, сборная России проведёт заключительный матч группового этапа. Соперниками подопечных Валерия Брагина будут белорусские хоккеисты, они уже лишились шансов на выход в следующий раунд.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Рассказываем обо всех вариантах, с кем может сыграть сборная России в четвертьфинале. Пока соперник команды Брагина не определён.

Сборная России набрала 14 очков, вышла на первое место в группе А и обеспечила себе выход в плей-офф. Из группы А в следующую стадию турнира вышли Россия, Чехия, Словакия и Швейцария.