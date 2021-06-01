Сборная Казахстана лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Сборная Казахстана не сможет выйти в плей-офф чемпионата мира. Об этом стало известно после того, как сборная Канады сумела набрать очки в матче с Финляндией. Канадцы и финны не выявили победителя в основное время матча. Таким образом, сборная Канады уже набрала 10 очков и сравнялась с Казахстаном, который в настоящее время занимает третье место в группе B.

Сборную Казахстана в дальнейшем также обойдёт победитель матча группового этапа Германия — Латвия. Эта встреча состоится сегодня, 1 июня.

В группе B, помимо сборной Казахстана, выступают Финляндия, США, Канада, Германия, Латвия, Норвегия и Италия. Путёвки в плей-офф уже завоевали США и Финляндия. Кроме того, из группы А дальше прошли Россия, Швейцария, Словакия и Чехия.