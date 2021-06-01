Ферраро: Канаде остаётся только молиться, больше ничего не можем сделать

Защитник сборной Канады Марио Ферраро прокомментировал поражение «кленовых листьев» в заключительном матче группового этапа с Финляндией (2:3 Б).
«Пожалуй, это наш лучший матч на турнире – мы бились, хорошо выполняли свою работу. Пропустили пару опасных моментов соперника, особенно в концовке – надо было играть плотнее. Но в целом мы показали настойчивость, держались за шайбу, бились. Играли с сильным соперником, но мы провели хороший матч, один из лучших на этом турнире.
Если выйдем в четвертьфинал, остальным командам надо быть настороже. Мы можем выиграть. Мы показали не лучший старт, но если выйдем в плей-офф, то будем опасным соперником. Сейчас остаётся только надеяться и молиться, больше мы ничего не можем поделать. Но если пройдём в следующий раунд, то будем готовы», — приводит слова Ферраро корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сборная Канады находится на грани вылета с чемпионата мира. Канадцы по итогам группового этапа набрали 10 очков и сейчас занимают третье место в группе В. На пятом месте находится сборная Германии (9), а на шестом — Латвии (9).
Сегодня, 1 июня, Германия сыграет с Латвией. Если основное время закончится ничьей, то три команды наберут по 10 очков. Вступит в силу правило «треугольника», где две сборные окажутся лишними. В случае ничьей в основное время в матче Германия — Латвия сборная Канады точно не попадёт в плей-офф.
- 1 июня 2021
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