Кожевников: уровень хоккея во многих странах вырос, фаворита ЧМ назвать сложно

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил характер и самоотдачу игроков сборной России в матче против шведов на чемпионате мира.
«Сборная России провела хороший, трудовой матч против шведов. Хотелось бы ещё отметить самоотдачу, с которой наши ребята бились, характер, без которого вообще нельзя играть в хоккей. Идём от матча к матчу, сегодня нас ждёт последняя игра группового турнира против Беларуси. Матч практически ничего не решает. Нет сомнения, что победим сегодня, но самое главное в такой игре обойтись без травм – впереди долгий путь в плей-офф. Чемпионат мира показывает, что уровень хоккея во многих странах значительно вырос. Сложно назвать фаворита турнира. Думаю, что реальные шансы на золотые медали у четырех-пяти команд», – сказал Кожевников «Чемпионату».
- 1 июня 2021
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