Степан Санников перешёл в «Салават Юлаев»
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Нападающий Степан Санников стал игроком «Салавата Юлаева».
Как сообщает официальный сайт уфимского клуба, соглашение с игроком подписано сроком на один год. Последней командой форварда была новосибирская «Сибирь».
«В прошлых сезонах Санников показывал хорошие результаты и привлекался в сборную России. Да, последний чемпионат у него не заладился, и по просьбе тренерского штаба мы взяли его для глубины состава в связи с обстановкой с игроками в лиге и в мире. Надеемся, что Степан покажет свои лучшие качества в нашей команде», — заявил спортивный директор уфимского клуба Василий Чижов.
В сезоне КХЛ-2020/2021 в составе «Сибири» Санников провёл 23 матча, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности "-3".
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