Шведский голкипер Адам Рейдеборн прокомментировал переход в ЦСКА.

«Вау! Я с нетерпением жду возможности стать частью команды.

Меня всегда очень впечатляла атмосфера на арене, и будет очень здорово играть за ЦСКА. Очень жду новый сезон и хочу помочь армейцам выиграть больше трофеев", — приводит слова Рейдеборна официальная страница ЦСКА в «Твиттере».

Напомним, ранее шведский голкипер перешёл в ЦСКА в качестве неограниченно свободного агента. Предыдущие два сезона вратарь провёл в казанском «Ак Барсе».



В сезоне-2020/2021 Рейдеборн провёл 29 матчей в регулярном чемпионате и оформил три шат-аута. В плей-офф у голкипера пять матчей.



На текущем чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня, голкипер провёл в составе сборной Швеции пять матчей, один из которых стал сухим. По итогам группового этапа шведская сборная не вышла в плей-офф, уступив в решающем матче сборной России по буллитам.