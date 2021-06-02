Шведский голкипер Адам Рейдеборн прокомментировал переход в ЦСКА.
«Вау! Я с нетерпением жду возможности стать частью команды.
Меня всегда очень впечатляла атмосфера на арене, и будет очень здорово играть за ЦСКА. Очень жду новый сезон и хочу помочь армейцам выиграть больше трофеев", — приводит слова Рейдеборна официальная страница ЦСКА в «Твиттере».
Напомним, ранее шведский голкипер перешёл в ЦСКА в качестве неограниченно свободного агента. Предыдущие два сезона вратарь провёл в казанском «Ак Барсе».
В сезоне-2020/2021 Рейдеборн провёл 29 матчей в регулярном чемпионате и оформил три шат-аута. В плей-офф у голкипера пять матчей.
На текущем чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня, голкипер провёл в составе сборной Швеции пять матчей, один из которых стал сухим. По итогам группового этапа шведская сборная не вышла в плей-офф, уступив в решающем матче сборной России по буллитам.
- 2 июня 2021
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