Таварес объяснил, почему не смотрел видео со своим столкновением с Перри
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Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес рассказал, почему ещё не смотрел видео со своим столкновением с форвардом «Монреаль Канадиенс» Кори Перри.
«Я знаю, насколько травмирующим это было для моей семьи, особенно то, сколько раз они видели это и какое внимание было приковано к этому. Даже взгляды на лица людей заставили меня осознать, что это было довольно важно. Может быть, я посмотрю это однажды», — приводит слова Тавареса североамериканский журналист Кристен Шилтон на своей странице в «Твиттере».
Напомним, капитан «Торонто» выбыл из-за травмы колена и сотрясения мозга. Таварес был госпитализирован после страшного столкновения в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».
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