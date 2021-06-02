Таварес объяснил, почему не смотрел видео со своим столкновением с Перри

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес рассказал, почему ещё не смотрел видео со своим столкновением с форвардом «Монреаль Канадиенс» Кори Перри.

«Я знаю, насколько травмирующим это было для моей семьи, особенно то, сколько раз они видели это и какое внимание было приковано к этому. Даже взгляды на лица людей заставили меня осознать, что это было довольно важно. Может быть, я посмотрю это однажды», — приводит слова Тавареса североамериканский журналист Кристен Шилтон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, капитан «Торонто» выбыл из-за травмы колена и сотрясения мозга. Таварес был госпитализирован после страшного столкновения в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».