Николишин — о четвертьфинале ЧМ: слабый или сильный у Канады состав — это второстепенно

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о матче четвертьфинала чемпионата мира — 2021 между Россией и Канадой.

«У России всё ровно. Не могу сказать, что посредственно. Были хорошие моменты и плохие. Важно, что заняли в группе первое место. О канадцах сейчас сложно что-то сказать, поскольку все соперники разные. На каждого нужно по-своему настраиваться, разрабатывать тактику, поэтому тяжело сказать, в чём нужно прибавить. Никто в протокол потом не заглянет, кто как играл. Все будут смотреть матч Россия — Канада, и результат окажется на табло. А слабый или сильный у «кленовых листьев» состав — это уже второстепенно», — приводит слова Николишина RT.



1 июня команда Валерия Брагина разгромила Беларусь (6:0) в заключительном матче предварительного этапа группы A ЧМ-2021.

А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив 10 голов? Вот как это было.