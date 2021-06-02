«У русских ни чести, ни благородства». Матч с Канадой на ЧМ, который закончился скандалом

У вратаря Сергея Бобровского был не самый удачный сезон во «Флориде», а в плей-офф он и вовсе угодил в запас на решающие матчи с «Тампой», уступив место сначала Дриджеру, а затем и молодому Спенсеру Найту. Но в сборной России его ждали, и он ответил согласием. С учётом перелётов и карантина Бобровский сможет выйти на лёд только в четвертьфинале чемпионата мира, да ещё и против Канады. Пусть «кленовые листья» не кажутся в Риге такими монструозными и всесильными, как обычно, но это всё-таки вывеска и большая ответственность. «Чемпионат» вспоминает последний матч Бобровского с Канадой – он же был его последним матчем на чемпионатах мира.

Бобровский дебютировал в сборной на больших турнирах только в 26 лет, случилось это на Олимпиаде в Сочи. Да и там первому российскому обладателю «Везина Трофи» в истории в решающих матчах предпочли другого голкипера – Семёна Варламова. В группе они сыграли поровну – Варламов оба матча, со Словенией и Норвегией, выиграл. Бобровский «засушил» Норвегию, а американцам проиграл на буллитах, и четвертьфинал начинал в запасе. Вышел при счёте 1:3, не пропустил, но команду это не спасло.

На ЧМ-2014 Бобровского позвал уже Олег Знарок, и в качестве неоспоримого первого номера. Сергей не подвёл, выиграл все восемь матчей (ещё два доверили молодому таланту Василевскому, который ещё не уехал в НХЛ), помог России выиграть золотые медали и был признан лучшим вратарём турнира.

В 2015 году у тренерского штаба не было никаких сомнений, кто должен защищать последний рубеж сборной России. Конечно же, Бобровский, тем более его «Коламбус» снова не попал в плей-офф. Сергей прошёл вместе с командой сборы в Новогорске, после чего Россия отправилась в Чехию защищать чемпионский титул.

Идеальный турнир провести не удалось, в групповом раунде случились осечки с обоими топовыми соперниками, США и Финляндией, и Россия заняла только третье место, но главное – плей-офф.

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В четвертьфинале Бобровский и компания остановили Швецию, в полуфинале Сергей засушил атаку США – Россию прорвало только в третьем периоде, а до него она продержалась именно стараниями вратаря. У его ворот постоянно вспыхивали пожары, но Бобровский невозмутимо парировал всё, что летело в его сторону, все 35 бросков.

Фото: РИА Новости

И вот он – финал мечты, Россия – Канада. «Кленовые листья» привезли в Чехию умопомрачительную команду во главе с Сидни Кросби и в финал залетели на нереальных скоростях, катком проехавшись по всем соперникам с общим счётом 60:14 (и без единой пропущенной шайбы в плей-офф).

«Мы не имеем права так играть. Нам всем очень неприятно и стыдно»

В той игре Россию бы не спас никто, даже Бобровский. Не нашлось у наших ответа на канадский фирменный прессинг, а вылазки к чужим воротам, хоть и были, но лишь эпизодические. Тем не менее, после первого периода Россия уступала всего в одну шайбу, но вторая двадцатиминутка стала сущим кошмаром.

Мастерство Канады помноженное на глупые ошибки россиян, у которых в какой-то момент стало вообще всё валиться из рук. Даже и близко не было ощущения, что ещё повоюем, наоборот, стало только хуже. Россия получила ещё три пробоины во втором периоде и две в третьем, а одинокий гол Малкина не смог бы подсластить пилюлю, даже если бы на него вылили бочку сахарного сиропа.

«Когда во втором периоде пропустили три шайбы, стало очень сложно. Но команда старалась, билась всё равно. Психологически они были более готовы к финалу, чем мы. Мы очень сильно разочарованы. Я вспоминаю Олимпиаду в Ванкувере, которую по телевизору смотрел, и мне как-то кажется… очень похожи эти матчи», — кручинился Евгений Дадонов.

«Нас переиграли во всём. Надо делать соответствующие выводы. Хочу извиниться перед болельщиками, мы не имеем права так играть. Нам всем очень неприятно и стыдно», — извинялся Владимир Тарасенко.

«Проигрывать 1:6 или 1:3 — не имеет значения. Для болельщиков, журналистов и нас самих поражение есть поражение, вне зависимости от счёта. Второй период мы откровенно провалили, что уж тут говорить? На невезение сетовать тоже нельзя, 1:6 есть 1:6», — говорил Александр Овечкин.

«То, что россияне не стали слушать гимн, означает, что у них нет ни чести, ни благородства»

Казалось бы, что может быть хуже такого результата? Но финальная сирена не возвестила о конце мучений, а начала новые. Россияне, получив свои серебряные медали и пожав руки победителям, не остались слушать гимн Канады и потянулись со льда. Малкин, Овечкин, Панарин и Куликов пытались остановить товарищей по команде, но тщетно.

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Позже игроки объяснят это недопониманием – пауза перед гимном Канады затянулась, все подумали, что можно уходить и оставить победителей праздновать золото, да и калитка открылась, вот они по инерции и потянулись на выход. Но всё равно вышло некрасиво. И слова, которыми позже канадцы описывали свою разгромную победу, тем более понятны. «Уничтожение», «заставили их выглядеть середняком», — в общем, могли и похлеще приложить.

Мэтт Дюшейн именно так чуть позже и сделал, выдав мощный спич об уважении и расплате за ошибки: «Мне показалось, что церемония была очень длинной, вручение медалей – это круто, но гимн – это самая лучшая часть подобных церемоний. Отчасти я могу их понять, потому что всё действительно затянулось, им пришлось много стоять, но это вопрос уважения. Я трижды проигрывал на чемпионате мира, дважды – России. Мы стояли и слушали их гимн. Мы бы никогда не подумали уйти раньше времени. Конечно, Овечкин хотел остаться, это сказало нам о многом. Мы все оценили его действия. Спецце тоже приходилось проигрывать, он рассказывал, как Радулов вёл себя в Галифаксе. Он катался с российским флагом прямо перед канадцами, прыгал на борта. Парни с трудом удерживались от того, чтобы броситься на него. Со временем за это приходиться платить. Нельзя так праздновать победы и не проявлять уважение, когда проигрываешь. Мы, канадцы, хорошо это понимаем. Кто-то из русских тоже это понимает, кто-то – нет».

Не остался в стороне и Дон Черри, обвинив россиян в отсутствии достоинства. «То, что они не стали слушать гимн, означает, что у них нет ни чести, ни благородства. Мы в своё время стояли на льду, когда они побеждали, они же ушли. Это полное отсутствие достоинства».

ФХР принесла извинения, ИИХФ долго решала, как наказать Россию, и в итоге оштрафовала её на 74 тыс. евро, что вызвало новую волну возмущения в Канаде – россиян там призывали дисквалифицировать хотя бы на один матч. Прошло шесть лет с того кошмарного поражения, нелицеприятный инцидент на церемонии награждения утонул в круговерти хоккейной жизни. В нынешнем составе Канады нет ни Кросби, ни Маккиннона с Бёрнсом, ни Спеццы с Сегином, да и Россия без Малкина, Ковальчука, Овечкина и Панарина (но с Тарасенко и Бобровским). Но четвертьфинал с Канадой от этого не становится менее принципиальным и важным.

«Сейчас, как и пять лет назад, также готов и жду не дождусь, чтобы надеть майку сборной. Я очень рад вызову, очень рад быть здесь и хочу помочь команде выиграть золото. Вызов пришёл мне сразу после завершения сезона во «Флориде». Никаких сомнений не было. Сразу сказал «да». Сборная — это мечта, быть здесь — честь. Для меня это что-то особенное», — сказал Бобровский по прилёте.

Для него чемпионаты мира начнутся там же, где закончились в прошлый раз – с Канады. Только в этот раз все ждут совершенно другого результата.