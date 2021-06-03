Эдмундсон рассказал, что травма Эванса напомнила ему эпизод с Таваресом из «Торонто»

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джоэль Эдмундсон рассказал, что эпизод с травмой Джейка Эванса похож на момент, когда травмировался капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес.
«Никогда не захочется видеть его лежачим. Очевидно, что-то подобное произошло в прошлой серии, и это просто убивает атмосферу. Мы просто надеемся, что с ним всё в порядке», – цитирует Эдмундсона Winnipeg sun.
Конец матча был омрачён инцидентом с участием лидера «Виннипега» Марка Шайфли. Канадский форвард атаковал Эванса в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота «Джетс». Джейк получил травму и покинул лёд на носилках, а сам Шайфли за этот поступок был наказан матч-штрафом, теперь ему может грозить длительная дисквалификация.
Напомним, что победу в первом четвертьфинальном матче одержал «Монреаль» со счётом 5:3.
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