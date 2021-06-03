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Тренер «Монреаля» – о травме Эванса: лига рассмотрит этот вопрос, я уверен

Тренер «Монреаля» – о травме Эванса: лига рассмотрит этот вопрос, я уверен
Георгий Горностаев
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Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм прокомментировал эпизод с травмой форварда Джейка Эванса.

«Это было ужасно, и лига рассмотрит этот вопрос. Я уверен в этом.

Сравнение с травмой Тавареса? Никогда не захочется видеть игрока, упавшего на лёд в таком состоянии. «Таварес» не игрок нашей команды, но это случилось, и обе стороны хотят, чтобы он почувствовал себя лучше. Когда это произошло, я не почувствовал этого с другой стороны», – цитирует Дюшарма Winnipeg sun.

Конец матча был омрачён инцидентом с участием лидера «Виннипега» Марка Шайфли. Канадский форвард атаковал Эванса в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота «Джетс». Джейк получил травму и покинул лёд на носилках, а сам Шайфли за этот поступок был наказан матч-штрафом, теперь ему может грозить длительная дисквалификация. Победу в первом четвертьфинальном матче одержал «Монреаль» со счётом 5:3.

Напомним, что в первом раунде плей-офф капитан «Торонто» Джон Таварес получил тяжёлую травму в матче с «Монреалем».

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