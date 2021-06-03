Главный тренер сборной Канады: надеюсь, россияне не проявят к нам должного уважения

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2021 с Россией.



«Надеюсь, россияне не проявят к нам должного уважения. Мы будем биться, играть жёстко. Да, у нас нет Макдэвидов, но есть хорошие игроки НХЛ, которые умеют биться. Не сомневаюсь, что в противостоянии из одного матча мы можем победить.



Мы играли с действующим чемпионом Финляндией, тоже очень сильной командой, и матч дошёл до буллитов. Наша команда чувствует уверенность в себе, мне всё равно, что там говорит Фетисов. Мы выйдем играть на победу, покажем свой лучший хоккей и посмотрим, что будет.



Русские игроки знают, что Канада может соперничать с любой командой. Надеюсь, они посчитают, что у нас не такая хорошая команда, мы подловим их на этом и обыграем. Надеюсь, они будут излишне самоуверенны, но не рассчитываю на это. Они знают, что должны здорово сыграть, чтобы победить Канаду», — сказал Галлан в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Представление главных звёзд сборной Канады на ЧМ-2021

Четвертьфинальный матч ЧМ-2021 Россия — Канада пройдёт сегодня, 3 июня, и начнётся в 20:15 мск.