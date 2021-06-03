Бойл открыл счёт в четвертьфинале со Словакией, он начинал матч 13-м форвардом

На «Арене-Рига» проходит стартовый матч четвертьфинала чемпионата мира — 2021 по хоккею США — Словакия. Идёт 16-я минута первого периода, счёт 1:0 в пользу американцев.



На 14-й минуте капитан и нападающий сборной США Брайан Бойл левым краем забрался в зону атаки и бросил с замахом от плеча — шайба залетела в дальний угол ворот.

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Интересно, что 36-летний американец в заявке на этот матч числился 13-м нападающим, однако за минуту до первой заброшенной шайбы в матче форвард сборной США Мэттью Бенирс неудачно врезался в борт, получив повреждение. В итоге Бойл забил в своём же первом появлении на льду.

США стали победителем группы В, а словаки заняли четвёртое место в группе А. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча США — Словакия.