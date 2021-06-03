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Бобровский — в воротах сборной России на четвертьфинальный матч ЧМ-2021 против Канады

Бобровский — в воротах сборной России на четвертьфинальный матч ЧМ-2021 против Канады
Никита Паглазов
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Сегодня, 3 июня, в Риге (Латвия) проходят матчи четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею. Сборная России встретится с командой Канады.

Календарь ЧМ-2021

Россияне объявили стартовый состав. Сергей Бобровский, прибывший в сборную после вылета «Флориды Пантерз» из Кубка Стэнли, займёт место в воротах России в четвертьфинале. Его сменщиком станет Александр Самонов.

Встреча начнётся в 20:15 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Ранее, в полуфинал чемпионата мира по хоккею вышли команды США и Германии, обыгравшие сборные Словакии и Швейцарии соответственно.

В случае, если Россия обыграет Канаду в 1/4 финала, команда Валерия Брагина в полуфинале встретится с победителем пары Чехия – Финляндия. Матчи 1/2 финала состоятся 5 июня. Финал и матч за третье место – 6 июня.

Бобровский против Канады — это большой риск для всех. Но другого варианта у России уже нет Бобровский против Канады — это большой риск для всех. Но другого варианта у России уже нет
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