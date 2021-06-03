Бобровский — в воротах сборной России на четвертьфинальный матч ЧМ-2021 против Канады

Сегодня, 3 июня, в Риге (Латвия) проходят матчи четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею. Сборная России встретится с командой Канады.
Россияне объявили стартовый состав. Сергей Бобровский, прибывший в сборную после вылета «Флориды Пантерз» из Кубка Стэнли, займёт место в воротах России в четвертьфинале. Его сменщиком станет Александр Самонов.
Встреча начнётся в 20:15 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.
Ранее, в полуфинал чемпионата мира по хоккею вышли команды США и Германии, обыгравшие сборные Словакии и Швейцарии соответственно.
В случае, если Россия обыграет Канаду в 1/4 финала, команда Валерия Брагина в полуфинале встретится с победителем пары Чехия – Финляндия. Матчи 1/2 финала состоятся 5 июня. Финал и матч за третье место – 6 июня.
- 3 июня 2021
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