Хенрик: ни одну сборную нельзя недооценивать. Канада выучила этот урок

Капитан сборной Канады Адам Хенрик поделился мнением о встрече с Россией на чемпионате мира по хоккею в Латвии (2:1, ОТ).



«Когда смотрел, как Стечер делает финт за финтом в овертайме, надеялся, что у него они получатся. Классно сыграл, он надёжно действует весь турнир, подаёт пример, стал одним из тех, на кого можно опереться. Здорово, что он проявил своё мастерство в этом голе, это было классно.



Креативность Манджапане позволила нам вывести свою игру на новый уровень. Они с Брауном играют и думают на одной волне, а я просто стараюсь дополнять их своей игрой. У меня очень мастеровитые партнёры, мне легко с ними играть, стараюсь делать черновую работу и быть в нужных местах, прикрывать их, чтобы они делали своё дело. К счастью, мы сразу же почувствовали химию, эти ребята очень любят покреативить, и им не нужно много времени. Играть с ними – сплошное удовольствие.



В сборной России много мастеров, великолепных игроков НХЛ. Мы больше фокусировались на своей игре, каждый день росли вместе. Для многих ребят это первый чемпионат мира, нужно несколько матчей, чтобы научиться, как надо играть. Тяжело просто собрать команду и надеяться, что возникнет химия. Мы становились лучше каждый день, учились, как надо играть. Ребята серьёзно к этому отнеслись, мы знали, что придётся показать неуступчивую, плотную игру. У соперника атакующая и мастеровитая команда, но мы знали, что если выполним свою работу перед своими воротами, то Кемпер запрёт их на замок. Мы постарались сократить их голевые моменты и воспользоваться своими. Наши ребята сегодня здорово постарались.



Ещё до того, как приехал в сборную, сразу вспомнил ЧМ-2019, где у Канады был довольно извилистый путь к финалу. Хотел быть готовым играть, вспоминал, как было на первом чемпионате мира, какие надо было сделать изменения. Это процесс обучения, у нас много молодых ребят, дебютантов ЧМ. Нужно время, чтобы сыграться и найти химию. У меня и ещё пары ребят был опыт, на который можно опираться, мы постарались передать его остальным. Здесь ни одну сборную нельзя недооценивать, наша команда выучила этот урок в начале турнира, вырыв себе яму. Но мы поняли, за счёт чего можем победить сегодня. Впечатляет, как мы сплотились, надеюсь, продолжим в том же духе», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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