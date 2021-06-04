Купер — о поражении «Тампы»: мы играли хорошо и нам не на что жаловаться

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:3 ОТ, 2-1).
«Это всего лишь одно поражение. Мы играли хорошо и нам не на что жаловаться. Мне очень многое понравилось. Особенно пробуждение большинства, которое организовало два важнейших гола. Единственное, что не удалось, — забить на один гол больше, чем соперник.
Игра в большинстве? Даже когда мы не использовали удаления, мы всё равно создавали реальные голевые моменты. Просто шайба не шла в ворота.
Нам нужно построже действовать в зоне атаки, именно оттуда начинаются контрвыпады «Харрикейнз», которые при их скорости могут быть очень опасны. А в нейтральной зоне и у своих ворот, я считаю, мы действовали очень солидно», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ в русской версии.
- 4 июня 2021
-
10:59
-
10:43
-
10:37
-
10:34
-
10:15
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
08:49
-
08:00
-
07:33
-
06:47
-
06:07
-
05:51
-
05:34
-
04:40
-
03:44
-
02:38
-
02:26
-
01:42
-
01:29
-
01:16
-
01:09
-
01:00
-
00:56
-
00:50
-
00:41
-
00:40
-
00:35
-
00:30
-
00:29
-
00:22
-
00:20
-
00:08