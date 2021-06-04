Купер — о поражении «Тампы»: мы играли хорошо и нам не на что жаловаться

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:3 ОТ, 2-1).

«Это всего лишь одно поражение. Мы играли хорошо и нам не на что жаловаться. Мне очень многое понравилось. Особенно пробуждение большинства, которое организовало два важнейших гола. Единственное, что не удалось, — забить на один гол больше, чем соперник.

Игра в большинстве? Даже когда мы не использовали удаления, мы всё равно создавали реальные голевые моменты. Просто шайба не шла в ворота.

Нам нужно построже действовать в зоне атаки, именно оттуда начинаются контрвыпады «Харрикейнз», которые при их скорости могут быть очень опасны. А в нейтральной зоне и у своих ворот, я считаю, мы действовали очень солидно», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ в русской версии.