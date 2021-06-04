Волков: «Авангард» предлагал Шафранову контракт, он параллельно вёл переговоры со сборной

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал уход из команды тренера Константина Шафранова. Он перешёл в сборную России.

«Ротация легионеров в прошлом сезоне — это была вынужденная мера, но она полностью оправдала себя. На данном этапе мы рассматриваем возможность одного свободного места под легионера, если Буше решит не продлевать контракт с «Авангардом».

Емелин полностью восстановился от своей травмы, сейчас он тренируется. Сергей Толчинский перед чемпионатом мира переболел ангиной, не получил тренировочного процесса и выглядел достаточно неплохо.

Мы планируем долго содержать команду в ВХЛ именно в Омске. На 90% эта команда будет состоять из местных воспитанников, некоторые фамилии вы узнаете совсем скоро. Будет порядка 4-5 ребят взрослых, которые помогут создать атмосферу и вести молодёжь.

Шафранову мы предлагали контракт на два года. Неожиданно оказалось, что параллельно штаб сборной с ним ведёт переговоры. Он принял решение двигаться дальше в сторону сборной, не подписывая контракт с нами.

Это его выбор, мы его уважаем. На его место мы подписали Антона Курьянова, это тот человек, который поможет нам сохранить те высоты, которых мы достигли в прошлом сезоне», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.