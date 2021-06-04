Капитан Канады: победа в матче с Россией окрылила нас перед полуфиналом ЧМ-2021

Капитан сборной Канады Адам Хенрик прокомментировал выход в полуфинал ЧМ-2021 после победы в четвертьфинале с Россией (2:1 ОТ).
«Матч с США в группе сейчас не имеет никакого значения. Мы здесь, у нас есть шанс играть за золото, уже неважно, что было на турнире до этого. Да, победа в матче Россией окрылила нас перед полуфиналом. Наша команда становилась всё лучше с каждой встречей, это продолжилось и в четвертьфинале. Наши ребята проделали отличную работу, показали сильный командный хоккей на протяжении всех 60 минут, и это принесло успех.
Если американцы перекроют наше звено, забьёт кто-то другой. Мы на этот счёт не переживаем — как я уже сказал, мы улучшаем свою игру с каждым днём. Научились, как нужно играть для победы. Нам надо было найти способы забивать, поначалу это было проблемой, в том числе поэтому мы так неважно начали турнир. Забьём мы в равных составах или в большинстве, главное — сыграть надёжно и плотно в защите, перекрыть атаку американцев, чтобы дать себе шанс победить.
Что принципиальнее — обыграть США или Россию? На этом этапе турнира это уже не имеет значения. Мы фокусируемся на своей игре, и пока у нас хорошо получается вне зависимости от того, с кем играем. Надеюсь, мы дадим себе возможность сыграть за золото», — передаёт слова Хенрика корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 4 июня 2021
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